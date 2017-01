Un dialogue constructif à rétablir

Carrefour du lecteur

Le Quotidien

Au cours de la dernière semaine, les rencontres tenues avec nos employés au site de Grande-Baie au sujet d'un plan d'amélioration pour faire face aux défis de l'industrie et assurer le futur de l'usine ont suscité de vives réactions dans la communauté. Lors de ces rencontres, nous leur avons confirmé que les réductions de postes se feraient au fil des départs à la retraite et qu'il n'y aurait aucune mise à pied associée à ce plan d'amélioration. Ceci étant dit, je suis très conscient que cela s'ajoute à plusieurs changements dans notre organisation, qui créent de l'insatisfaction et de l'incertitude, à l'interne, comme à l'externe.