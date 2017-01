Une solution pour 100 % du verre

C'est pourquoi ÉEQ, à titre de financier du système de collecte sélective via les contributions des entreprises qui mettent sur le marché des contenants, emballages et imprimés, est à mettre en oeuvre une solution concrète pour recycler 100 % du verre.

D'entrée de jeu, je tiens à rappeler, comme M. Bolduc, l'importance de recycler toutes les matières, y compris le verre. Il s'agit là d'un objectif quotidien de ÉEQ et de ses partenaires. En effet, de concert avec les municipalités, ÉEQ s'assure de promouvoir les bonnes pratiques à mettre de l'avant pour une collecte sélective municipale plus efficace et plus performante. À cette fin, nous avons réalisé une tournée dans toutes les régions du Québec pour échanger avec les gestionnaires de matières résiduelles. Cette tournée s'est d'ailleurs arrêtée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Comme plusieurs autres matières, le verre représente un défi pour les centres de tri au Québec, mais aussi partout en Amérique du Nord. Un défi, en deux volets. D'une part, les centres de tri doivent utiliser le processus et l'équipement appropriés pour leur permettre d'obtenir une qualité de matériaux intéressante pour les débouchés. D'autre part, ils doivent trouver des débouchés pour donner une seconde vie à ces matériaux.

En 2015, nous avons fait l'annonce du plan Verre l'Innovation représentant un investissement de 6,7 millions de dollars. Notre plan vise à améliorer le recyclage du verre issu de la collecte sélective au Québec, par la modernisation des centres de tri et le soutien financier au développement de nouveaux débouchés. Cet automne, nous avons annoncé le choix des cinq centres de tri qui ont été retenus pour la modernisation de leur installation par l'ajout de nouvelles technologies éprouvées provenant d'Europe.

Notre objectif est de faire la preuve que la modernisation des centres de tri est la bonne solution. Une fois cette preuve faite, nous encouragerons toutes les initiatives permettant de faire en sorte que tous les centres de tri du Québec bénéficient de cette nouvelle technologie en vue d'optimiser les résultats de la collecte sélective.

Grâce à ces nouveaux équipements et aux investissements dans le développement de nouveaux débouchés du verre, les centres de tri seront en mesure de lui donner une véritable valeur ajoutée. Il existe déjà des initiatives valorisant le verre mises en place dans certaines municipalités, notamment celle qui utilise la poudre de verre dans le ciment et l'asphalte, la fabrication de dalles écologiques, et j'en passe. Cela dit, nous sommes convaincus que d'autres débouchés verront le jour.

Nous devons régler ce problème en trouvant une solution pour 100 % du verre au Québec. Nous sommes sur la voie d'y parvenir, mais il s'agit d'un travail colossal. Nous réussirons grâce à l'implication concertée des villes, de l'industrie et de la population.

Virginie Bussières

Directrice, Communications et affaires publiques

Éco Entreprises Québec