Des wagons pour les résidus

Cette semaine, nous avons reçu notre compte de taxes municipales. Chaque propriétaire paie 140$ par an pour qu'un camion de vidange apporte nos déchets domestiques à un endroit approprié, et entre autres pour éviter que des citoyens jettent leurs déchets dans une coulée derrière leur propriété comme dans une lointaine époque révolue.

Les citoyens via Hydro-Québec donnent à Rio Tinto une sacrée bonne chance en achetant ses surplus d'électricité. Rio Tinto possède tout un réseau ferroviaire dans la région et toute une flotte de locomotives et de wagons. Il me semble que Rio Tinto pourrait redonner à son tour aux citoyens de Saguenay en allongeant un petit tracé ferroviaire pour aller jeter ses déchets de bauxite dans un endroit approprié et non dans la coulée derrière sa propriété, le nouveau lac de boue rouge, qui sera derrière des centaines de résidences.

Jean-Guy Mailhot

Jonquière