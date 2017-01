Problème de stationnement

Tout un bout de rue sur lequel on avait accès à des stationnements auparavant, est maintenant interdit alors que sur les tronçons où le stationnement est permis, les déneigeurs nous font un amoncèlement de neige et nous privent d'au moins deux espaces. Le jour, vous me direz que c'est impossible de faire un bel ouvrage, mais la nuit, j'imagine qu'il doit y avoir des travailleurs pour faire les coins plus problématiques. Il me semble que la priorité serait de bien dégager ces espaces.

Cette situation autour de l'hôpital est la même tous les hivers. Dans nos quartiers, nous pouvons tolérer des rues mal entretenues et c'est commun, mais autour de l'hôpital c'est gênant. (...)

Je ne comprends pas pourquoi, avec les équipements dont dispose notre ville, les conducteurs de ces charrues , niveleuses et souffleuses n'arrivent à faire des stationnements potables.

Sylvio Laliberté, Chicoutimi