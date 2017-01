Carrefour du lecteur

Le Quotidien

OPINION / À la lumière de la publication des chiffres de Statistique Canada du mois de décembre 2016 (Stat. Can. tableau 282-0123 et tableau 282-0123), la situation de l'emploi dans la région mérite une attention particulière. Alors que la tendance historique indiquait une croissance plus lente des emplois dans la région par rapport à l'ensemble du Québec, nous observons une perte d'emplois qui s'accélère au cours des cinq dernières années. La situation est cependant contrastée entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean: toutes les pertes d'emplois sont à Saguenay.