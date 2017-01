Une implication vitale 

Il y a les autres catégories de bénévoles, comme l'a bien souligné le journaliste, Roger Blackburn, qui contribuent également au ciment d'une société; une société de plus en plus individualiste et déshumanisée. Je pense, notamment, à ces bénévoles créateurs de richesse que l'on verra s'activer bientôt pour les jeunes, lors du prochain Tournoi provincial des pee-wee à Jonquière.

Ces autres, des milliers d'ici et d'ailleurs, qui, en toute abnégation, vont accueillir, à Alma, les prochains jeux d'hiver du Québec. Encore pour le bonheur de nos jeunes, ce bénévole du baseball mineur à Jonquière, mais à qui la ville refuse une subvention par manque de vision. La liste est encore longue, seulement, je m'en voudrais de ne pas souligner tous ces bénévoles non seulement créateurs de richesse économique, mais également de richesse culturelle, sans laquelle les fondations d'une société demeurent fragiles. Le moment m'apparaît propice pour saluer tout particulièrement le choeur de la Société d'Art lyrique du Royaume: une trentaine de femmes et d'hommes qui, depuis le mois de septembre dernier, se préparent de façon assidue pour accompagner avec professionnalisme, les solistes invités pour faire un grand succès de l'opéra Carmen présenté au Théâtre Banque Nationale en février prochain. Rappelons-nous, un moment, que sans la présence de ces bénévoles créateurs de richesses, aucun des prestigieux événements ci-haut mentionnés ne pourrait se tenir; avec le manque conséquent en retombées économiques dans une région déjà durement éprouvée par la morosité de l'économie mondiale. Je vous souhaite une bonne année, particulièrement à vous, femmes et hommes généreux de tous horizons.

Louise Brassard

Jonquière