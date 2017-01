OPINIONS / Le contribuable de Saguenay subit brutalement les conséquences d'une croissance économique et démographique trop faible à Saguenay. Sa fierté, mais aussi son portefeuille, sont touchés.

La valeur marchande de la maison unifamiliale à Saguenay a augmenté moins rapidement que celle dans les autres villes de sa catégorie entre 2009-2016, ce qui prive le contribuable de Saguenay d'un gain de capital non taxable de 29 528$ ou 4218$ par an (données de la Fédération des chambres immobilières du Québec).

La conjoncture économique et sa localisation dans une région ressource expliquent en partie les difficultés de développement de Saguenay, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs occasions, et que le fait Richard Banford dans sa lettre au Quotidien du 27 décembre. Il n'est cependant pas nécessaire d'être un «vénérable» économiste pour comprendre que l'engagement politique des dirigeants d'une ville et la qualité des stratégies de développement qu'ils mettent en oeuvre sont des facteurs déterminants de son développement.

Un dicton paysan nous dit que l'on juge de la qualité d'un arbre à ses fruits. Quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, le temps est venu de faire les changements nécessaires.

Saguenay ne peut d'abord compter sur des bateaux de croisières et des grands projets qui viennent d'ailleurs pour son développement. Le développement viendra de l'engagement, de la créativité, de l'innovation et du dynamisme des acteurs socioéconomiques de notre ville. Une volonté politique claire, une vision d'avenir, une stratégie cohérente, une organisation de la collaboration sont des conditions à réunir pour relancer le développement de Saguenay. Espérons que la prochaine élection municipale permette de faire les changements qui s'imposent à Saguenay pour rattraper le retard des dernières années.

Gilles Bergeron, économiste

Saguenay