Notre chanson!

Nos plus grands humoristes du Québec ne sont jamais plus drôles, plus vrais ou plus touchants que lorsqu'ils chantent.

Je pense ici à toutes ces chansons de Clémence Desrochers avec, entre autres, La vie de factrie. Lorsque Yvon Deschamps propose ces lignes: «Aimons-nous quand même/Aimons-nous malgré l'amour», on s'émeut, tant l'humoriste sait si bien toucher nos cordes sensibles.

L'ancien groupe Paul et Paul n'a jamais été plus drôle que lorsqu'il chantait: «C'est Noël, car il neige dans ma tête».

Même en politique, la chanson est souvent bien présente. Quand René Lévesque a fait son discours le 20 mai 1980 à la suite du résultat du référendum, il a demandé à la foule réunie devant lui de chanter Gens du pays, de Gilles Vigneault, tel un chant d'espoir malgré la terrible défaite.

Que dire du Tour de l'île de Félix Leclerc, un hymne qui interpelle tout Québécois digne de ce nom.

Au Québec, plus qu'ailleurs, la chanson fait partie de nos gènes, de nos rêves et de notre identité. Alors, pour la nouvelle année, j'aimerais nous souhaiter encore plein de belles chansons qui nous rassemblent.

Yvan Giguère

Saguenay