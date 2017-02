Cinquante nuances plutôt sombres

Myriam Bouchard

CHRONIQUE / Et c'est reparti de plus belle! Encore plus choquant, plus éloquent, plus violent et surtout plus sombre, Christian Grey donnera de nouveau la leçon à Anastasia! Vous l'aurez compris, le film Cinquante nuances plus sombres est de retour en salle. De quoi en attirer plus d'un, pour ne pas dire une, en tirailler plusieurs et assurément, en répugner certains. Quoi qu'il en soit, cette vue que je décrirais entre l'hybride d'une comédie romantique boboche et l'esquisse maladroite d'une tendance érotico-sadomasochiste ne laisse personne indifférent!