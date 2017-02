Retour sur le kale et le concombre 

Le gaspacho est une soupe froide et sans cuisson. Il est fait à partir, entre autres, de tomates, concombres et poivrons frais broyés au mélangeur.

CUISINE / Je me permets l'ajout de quelques recettes classiques nécessitant du concombre encore cette semaine. Je sais, il fait peut-être un peu froid présentement pour un potage glacé ! Oui, mais, je tenais à terminer le sujet de la semaine dernière. Aussi, un retour sur le kale, dont je vous ai glissé quelques recettes dernièrement. Ce sujet est trop intéressant pour le laisser aller ainsi. Je poursuivrai donc encore pour quelques chroniques à son sujet.

Côté kale...

Des variétés de chou, une variété de noms. Le nom de kale, prononcé « kayle », est souvent attribué à tort seulement au chou frisé. En réalité, c'est un nom usuel dérivé de l'anglais qui désigne plusieurs variétés botaniques de choux ayant comme point commun d'être non pommées, résistantes au froid et dont on récolte les feuilles une à une.

Et pour avoir des noms, ça, il en a !

En Europe, on pourra le retrouver sous : chou lacinié, chou d'aigrette, chou frangé, chou à couper, chou frisé, chard, chou frisé non pommé, chou plume, chou borécole (nom qui vient des Pays-Bas où il se nomme boerenkool), chou vert demi-nain, chou à lapin ou chou à vache...

Du côté américain : lacinato (feuilles bleutées, rugueuses et non frisées), la red monarch (très frisée, feuilles violettes à nervure de la même couleur), le blue schot (très frisé, feuilles de couleur vert foncé, voire bleuté), le red russian (feuilles lisses, largement dentelées avec une nervure centrale violette), le noir de Toscane, le Westland winter, le chou cavalier ou chou collard (feuilles grandes et plates) et encore...

Côté concombre maintenant...

Connaissez-vous ces quelques classiques contenant du concombre ?

La salade grecque : composée de tomates, concombre, feta et oignon rouge arrosés de jus de citron et d'huile d'olive. Voir la recette sur le site Web.

La raïta et le tzatziki se ressemblent beaucoup. Leurs ingrédients peuvent être vraiment variés. La raïta est indienne et sert à éteindre le feu lorsque l'on mange trop épicé !

Le tzatziki est de provenance grecque. Les deux sauces pourront servir d'accompagnement aux crudités, sur des craquelins et garnir des morceaux de pain pita grillé. C'est aussi une agréable façon d'ajouter de la saveur et de la fraîcheur au poulet, à l'agneau et aux poissons grillés.

La base, ce sera du concombre râpé avec la pelure que l'on fera dégorger avec du sel. Bien égoutté par la suite, on l'ajoutera à du yogourt grec ou de la crème sure avec du sel et du poivre.

Pour la raïta, on y ajoutera de l'ail pilé, des grains de cumin et de moutarde brune parfois grillés au préalable et ensuite écrasés au mortier. Certains y ajoutent des dés de fruits, de tomates et/ou de piments...

Pour le tzatziki, pas d'ail, mais une bonne dose de menthe et de coriandre fraîche hachée.

Le gaspacho est une soupe froide et sans cuisson. Il est fait à partir, entre autres, de tomates, concombres et poivrons frais broyés au mélangeur. Il se conserve quelques jours au réfrigérateur sans problèmes, il peut même être congelé.

