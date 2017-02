Quand le concombre prend la vedette

CHRONIQUE / Depuis novembre dernier, il est maintenant possible de se procurer les concombres des Serres Toundra de Saint- Félicien dans certaines épiceries du Québec. Les prévisions de production annuelle sont de 17 millions de concombres anglais et de 27 millions de concombres libanais. Félicitations aux personnes impliquées dans ce beau projet assurant le développement et le rayonnement de notre région. Dans le but de les aider à atteindre leur objectif de production (pas de doute là-dessus) et de vous faire cuisiner ce légume maintenant de notre région pour le Super Bowl, voici quelques idées.

Saviez-vous que ?

Originaire de l'Himalaya, il existe une multitude de variétés de concombres cultivés à travers le monde. Selon le type, la peau du concombre peut être verte, blanche, jaune, lisse ou rugueuse. Par contre, ne les cherchez pas en d'autres couleurs que vert dans nos épiceries ! Peut-être chez certains maraîchers, en saison.

Parmi les sortes les plus connues, il y a évidemment le concombre de table et le cornichon. Il y a aussi l'anglais, le libanais, le hollandais, l'américain... Non, je n'ai pas trouvé le français !

Le concombre anglais est surtout cultivé en serre. Les gens le préfèrent le plus souvent au concombre de table puisqu'il est sans pépin, que sa pelure est plus mince et que sa chair est plus délicate et moins amère. Sa peau étant très mince et se déshydratant rapidement, l'application d'huile ou de cire présente sur certains concombres à pelure plus épaisse n'est pas suffisante pour bien le conserver. Il est préférable de le protéger avec une gaine de plastique pour sa vente en épicerie.

Le concombre libanais est une variété complètement différente du concombre anglais même si certains pensent que ce sont des minis concombres ou bébés concombres. Celui-ci peut être cultivé en serre ou dans les champs. Sa peau est encore plus mince que celle du concombre anglais et sa chair, qui ne contient pas de pépin, est plus juteuse également.