La table est mise pour le Super Bowl

CHRONIQUE / Le dimanche 5 février se tiendra le Super Bowl de la NFL et, que l'on s'intéresse au match ou pas, c'est une belle occasion de se réunir afin de passer un beau moment entre amis. Vous aimeriez apprendre à faire vos amuses gueules maison pour cette occasion ?

Voici une solution pour avoir des grignotines santés et économiques : les chips de chou frisé (kale).

Inscrivez-vous à l'école de cuisine le Fruit de ma Passion et joignez-vous aux autres passionnés de football (ou hockey ou ? ? ?) le samedi 4 février à 13 heures. Nous cuisinerons, entre autres, ces recettes que vous pourrez repartir avec : Mini pogo cheddar bacon, ailes de poulet Guerrero, Bhajis d'oignon, crevettes cajun grillées...

Voici plusieurs recettes de chips de kale qui feront d'excellentes grignotines croustillantes que vous assaisonnerez à votre goût. Pas vraiment besoin de recette !

1) Enrobez-les simplement d'huile d'olive et saupoudrez ensuite de l'assaisonnement de votre choix (sel, herbes, épices).

2) Mettez-les à sécher ensuite au four.

3) Comment préparer et enlever la tige des feuilles de chou? Tenir l'extrémité de la tige et tirer fermement de l'autre main pour en séparer les feuilles. Si les feuilles sont plus grandes que la paume de la main, les couper en deux. Garder les feuilles assez grandes puisqu'elles rétrécissent beaucoup pendant la déshydratation.