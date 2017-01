Une petite dernière sucrée

CHRONIQUE / Pour commencer, (je le sais, c'est la semaine dernière que j'aurais dû le faire, mais je l'ai oublié !) j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Surtout, de la santé ! Comme je le répète souvent, ce que l'on mange a un rapport direct sur notre santé. Aussi, je vous souhaite une bonne alimentation, variée et intéressante pour vos papilles et votre âme. Le reste devrait suivre.

J'avais supposément écrit ma dernière chronique sucrée la semaine dernière ! Je me disais qu'après les Fêtes, vous en aviez assez du sucre, mais comme plusieurs l'ont constaté, une petite erreur s'est glissée à la fin de la recette éditée le 5 janvier 2017. Vous devez donc oublier les étapes 9, 10 et 11. Aussi, probablement par manque d'espace, il manquait une partie sur la cuisson du lait Eagle, hors de la boite de conserve, évidemment.

Maintenant, puisque l'on est encore dans le sucré, je vous ai ajouté une autre recette, des carrés chocolatés garnis de faux caramel...à base de dattes. Aussi, puisque cette recette est sans gluten, elle plaira certainement à tous ceux qui doivent s'en passer. Amusez-vous bien !

Au menu cette semaine

Comme vous le savez probablement, il n'est pas recommandé de faire caraméliser le lait Eagle Brand directement dans la boite de conserve. Êtes-vous de ceux qui ont eu à nettoyer un super dégât de lait Eagle partout au plafond parce que vous l'avez oublié et que l'eau s'est évaporée complètement ? Pas jojo on m'a dit ! Non, ce n'est pas moi, je ne l'ai jamais vécu. Voici donc quelques méthodes pour y arriver autrement.

Dans tous les cas, le temps de cuisson est relatif. Vous devez vous fier à la couleur caramel doré et à la consistance onctueuse au final. Après cuisson, verser le caramel dans un bocal et laissez refroidir. Conserver au réfrigérateur