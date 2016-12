Crème brulée

Pour faire suite à la thématique du caramel, je poursuis donc cette semaine avec la crème brûlée. La semaine dernière, nous avons appris la recette de crème renversée au caramel réalisée à partir d'oeufs entiers, et ce, dans le but de la démouler. Pour la crème brûlée, nous utiliserons seulement des jaunes d'oeufs et ce sera le sucre qui sera caramélisé en surface à l'aide d'une torche.

Mettre dans le four sur la grille du centre et ajouter de l'eau bouillante dans la plaque.

Après ce temps, gratter les grains de vanille (le caviar) à l'aide d'une cuillère et les mettre dans la crème. (Voir plus loin comment réutiliser votre gousse de vanille)

De la crème fleurette : c'est le terme européen anciennement utilisé (mais encore aujourd'hui !) pour désigner la crème crue (non pasteurisée), la fleur de lait ou pour nous, ce que nous appelions la crème fermière (celle que les fermiers n'ont pas le droit de vendre puisqu'elle n'est pas pasteurisée).

Eh oui ! Un peu comme la fleur de sel, je vous explique : c'est la crème qui se retrouve naturellement à la surface du lait cru après un certain temps de repos. La crème étant plus grasse que le lait, comme l'huile sur l'eau, elle remonte à la surface du lait. Ainsi, la fleur de crème était ensuite recueillie en surface, d'où le nom, crème fleurette. Toutes les recettes qui demandent cette crème demandent également de la porter à ébullition. Exemple, les ganaches dans lesquelles on porte la crème à ébullition avant d'y ajouter le chocolat. Le but était de détruire les microorganismes potentiellement dangereux pour la conservation. On peut maintenant ajouter le chocolat fondu dans la crème puisque celle-ci est pasteurisée.

De passer la crème au chinois : passer au tamis afin de s'assurer de ne pas avoir de petits grains de jaunes d'oeufs qui se seraient mal mélangés. Ce n'est pas si grave...ce n'est juste pas parfait.

2e vie de la gousse de vanille : bien rincer et sécher la gousse de vanille. La déposer dans votre contenant de sucre ou de farine. Elle parfumera ainsi votre ingrédient de base pour la cuisine ou votre sucre pour vos cafés. Lorsque vous aurez suffisamment de gousses séchées, passez-les au robot culinaire avec du sucre que vous utiliserez dans vos pâtisseries. Vous pouvez également verser de l'alcool à 40 % (alcool pur, rhum, vodka...) dans une bouteille et y déposer au fur et à mesure vos gousses et vous obtiendrez avec le temps de l'essence de vanille naturelle.