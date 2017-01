Laisser de la place à l'imprévu

CHRONIQUE ÉGLISE / Je me sens tout tremblant ce matin. Je reprends la plume et je retourne timidement vers l'écriture d'un texte pour cette chronique, comme je l'ai fait tant de fois. Pourtant ma page et quart ne m'a jamais semblé aussi longue que celle qui s'en vient.

C'est la journée des débuts avec l'année qui se fait nouvelle. Beaucoup d'événements sont prévus pour 2017 : autant le 375e de Montréal que le 150e de la Confédération canadienne. Ce seront aussi les élections municipales et bien d'autres événements qui mettent l'année en vedette avant qu'elle n'ait débuté. Mais aussi le 75èe du Renouveau charismatique, quoique le Saint-Esprit ait précédé tout cela depuis bien longtemps.

Maladie et réhabilitation

L'année 2016 aura été celle de la Réconciliation, avec Dieu, entre nous et entre nous et Dieu. Personnellement, j'ai vécu les deux dernières années entre la maladie et la réhabilitation, assis sur le passé, mais pas encore assez solide pour savoir ce que sera mon avenir. Une autre sorte de réconciliation : se réconcilier avec son corps pour le rendre plus apte et plus utilisable. Retrouver la santé perdue. Pourtant je n'ai pas à me plaindre. Actuellement je vais bien, mais je puis dire que nous passons par bien des phases quand il s'agit de parler de guérison. Je crois qu'il en est ainsi lorsqu'on parle d'une nouvelle année : regarder notre passé en commençant par les événements récents et savoir planifier tout en laissant de la place à l'imprévu.

C'est le diabète qui m'a retiré de la circulation. J'ai eu une opération qui m'a conduit à l'amputation de la jambe droite, jusqu'à la hauteur du genou, tout en gardant mon articulation du genou. J'ai pris l'habitude de dire (avec conviction) que mon amputation n'était pas un malheur, mais mon remède et ma guérison. Sans l'amputation, c'est la mort qui insistait pour prendre rendez-vous.

un gros merci

J'ai bien fait ma part pour la réhabilitation qui a suivi, mais j'ai aussi un devoir de reconnaissance envers le personnel des hôpitaux et des maisons de santé. C'est beau de voir la compétence et le dévouement déployés pendant tout ce temps. Après mon opération, j'ai dû déménager puis me retrouver chez les soeurs antoniennes à la résidence Mgr-Paré. Plus qu'une maison de santé, mais un milieu de vie agrémenté par un personnel compétent et préoccupé par le bonheur de chacun. J'y ai retrouvé des confrères aînés que j'apprends à apprécier quotidiennement et qui sont aussi au coeur de ma guérison. Non seulement j'apprends à mieux les connaître, mais en plus à les admirer.

La guérison a aussi passé par un fait que je trouve majeur. Bien des personnes passent au coeur de notre vie et nous disent : « je vais prier pour toi » ou encore ils nous invitent et nous disent : « tu prieras pour moi » avec comme une supplication dans la voix. Je crois que la plupart du temps nous oublions notre engagement ou nous ne pensons pas que l'autre respectera le sien. Pourtant, j'ai expérimenté la grandeur de cette promesse venant de communautés, d'individus, de gens qui prient pour nous et qui pensent à nous. Voilà une Église concrète qui se rassemble pour soutenir l'un des siens, nous redisant avec foi que le Seigneur n'oublie pas ses enfants et qu'il nous aime jusqu'à nous donner sa vie. Quand je n'ai plus de vie, le Seigneur peut me donner la sienne. La maladie vécue comme une culture de l'espérance et de l'avenir édifie parce que nous avons conscience que nous ne sommes pas seuls.

Entre la salle d'opération et la chapelle ou le lieu secret d'une chambre, il y a des chemins de solidarité qui nous permettent de dire bonne, heureuse et sainte année et d'échanger nos voeux comme on échange une promesse de prière.

Jean Brassard, prêtre