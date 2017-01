Les ambassadeurs MIRA de la région

Depuis le mois de septembre, Velcro, un de nos deux ambassadeurs MIRA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a vécu une de ses plus grosses campagnes de financement. De septembre à décembre, il a passé trois à quatre jours par semaine, chez Metro Plus Marché P.E. Prix Jonquière, afin d'amasser 21 018 $. Ce montant a permis à un homme de Jonquière de recevoir son troisième chien-guide MIRA.

Alain Coulombe, de l'arrondissement Jonquière, vient de recevoir son troisième chien-guide MIRA grâce à ses concerts-bénéfices et aux clients de Metro Plus Marché P.E. Prix.

La patience du bonasse chien est maintenant récompensée par un moment de répit mérité. « On est en vacances ! On va aller au chalet s'amuser », prévoit Patricia Morissette, la propriétaire de Velcro. Les activités promotionnelles reprendront après les Fêtes.

Les deux ambassadeurs, Velcro et Aquarelle, appartiennent à madame Morissette, une très active bénévole MIRA. « Ce sont tous les deux des Labernois qui ont été déclassés pour une dysplasie au coude. Ils ont quatre ans », précise-t-elle. Dans toutes les activités de financement, madame Morissette est accompagnée de Camil Gagnon, faisant aussi partie du comité MIRA régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Le 10 janvier prochain, nous irons à Sainte-Madeleine nous chercher chacun un chiot MIRA », précise monsieur Gagnon. Ce sera la quatrième fois que les deux bénévoles prendront un chiot pour une période d'un an. L'animal reprendra ensuite l'école MIRA afin de devenir un chien aidant.

Il y a présentement trois familles d'accueil MIRA dans la région. « C'est peu, mais les gens se découragent, car ils doivent souvent aller chez MIRA pendant l'année. Sauf que nous, nous allons voyager ensemble, Patricia et moi », conclut monsieur Gagnon.

Des cadeaux de 30 000 $

Alain Coulombe, de l'arrondissement Jonquière, vient de recevoir son troisième chien MIRA. « Quand j'ai perdu mon deuxième chien-guide et que j'étais en attente de mon troisième, sachant qu'un chien MIRA vaut en moyenne 30 000 $, je ne pouvais pas penser qu'on puisse me donner 90 000 $ sans que je fasse ma part », réfléchit monsieur Coulombe.

C'est alors que l'homme, ayant une maladie aux yeux, a réalisé deux concerts afin d'amasser de l'argent. « Grâce au montant amassé par Metro Plus Marché P.E. Prix et mes concerts-bénéfices, j'ai pu recevoir mon chien il y a un peu plus d'un mois », poursuit monsieur Coulombe.

Dernièrement, il a passé quelques semaines chez MIRA dans le but de recevoir son animal. Logé et nourri, son séjour s'est rapidement terminé quand il a fait la rencontre de Watt. « Le lien a été instantané avec lui. Tellement que mon séjour s'est écourté. Je suis reparti au bout de trois semaines au lieu de quatre », ajoute Alain Coulombe.

Le fondateur de MIRA

Le 19 décembre dernier, le fondateur de MIRA, Éric St-Pierre était de passage au Saguenay pour recevoir un chèque de 21 018 $ qui résulte de la générosité des clients de l'épicerie de Jonquière. Malgré sa santé fragilisée, il tenait à être présent à cet événement.

« En 1980, quand j'ai fondé MIRA, avec les taux d'intérêt, c'était impossible de demander de l'argent aux commerces. Ce sont des gens comme vous qui ont donné. La Fondation MIRA est à vous autres. Elle a rassemblé tout le monde et c'est ma plus grande fierté. Moi je suis dans les derniers milles, mais la Fondation est en santé », a confié monsieur St-Pierre.

Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, était sur place pour assister à ce moment. « Avant de me lancer en politique, j'étais prof. Un de mes élèves était accompagné d'un chien MIRA. On peut penser que ça pourrait être dérangeant, mais au contraire, le chien est un aidant », a confié monsieur Gaudreault.

En cinq ans, Metro Plus Marché P.E. Prix aura amassé 100 000 $ pour MIRA. Cette somme a permis d'offrir trois chiens à des bénéficiaires de l'arrondissement Jonquière.