Les faits divers en bref

Une motocycliste a été gravement blessée lors d'un accident survenu dimanche avant-midi, sur la route 169, à Hébertville. L'accident s'est produit vers 10 h 30, lorsque la motocycliste qui circulait seule a perdu le contrôle. La raison de la sortie de route demeure inconnue pour l'instant, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Louis-Philippe Bibeau. La perte de contrôle est survenue au kilomètre 52. Aucun véhicule n'a été impliqué dans l'accident. La femme de 45 ans, de Saint-Bruno, a été transportée à l'hôpital pour y soigner des blessures graves dont on ne connaît pas précisément la nature. On ne craint cependant pas pour sa vie, a-t-on précisé, à la SQ.

Un homme de 40 ans ayant des antécédents d'alcool au volant a été arrêté pour avoir conduit son scooter avec les facultés affaiblies, dans la nuit de samedi à dimanche, à Jonquière. Le conducteur a été intercepté par les policiers alors qu'il circulait sur la rue Ouellet, vers 3 h 40. Son taux d'alcool dans le sang était un peu plus élevé que la limite permise par la loi. L'individu, qui faisait déjà face à une interdiction de conduite au criminel pour alcool au volant, a aussi été arrêté pour possession de stupéfiants et bris de conditions, a indiqué le lieutenant Jean-François Imbeault, de la Sécurité publique de Saguenay. L'homme demeure détenu au poste de police de Chicoutimi jusqu'à sa comparution, prévue lundi matin au Palais de justice de Chicoutimi.

Un homme cagoulé a dérobé le contenu du tiroir-caisse d'un dépanneur de Chicoutimi-Nord à la pointe d'un couteau, dans la nuit de samedi à dimanche. Les policiers ont été appelés vers 4 h 30 au dépanneur Couche-Tard situé à l'angle de la rue Roussel et du boulevard Tadoussac. « Le suspect portait une cagoule et une casquette. Il a menacé le commis avec un couteau. Le commis lui a remis l'argent et le suspect a quitté les lieux », a expliqué le lieutenant Jean-François Imbeault, de la Sécurité publique de Saguenay, lors d'un entretien avec Le Quotidien. Le commis du dépanneur n'a pas été blessé. Le montant d'argent dérobé ne peut être divulgué par les policiers. Un technicien judiciaire a été envoyé sur les lieux pour tenter de reconstituer la scène de crime. Dimanche après-midi, le suspect était toujours recherché. Les policiers ne disposaient pas d'une description physique détaillée de l'individu qui avait le visage caché. Il a été impossible de savoir s'il avait été arrêté, dimanche soir.