Une femme agressée sexuellement à Jonquière

La jeune femme de 25 ans attendait l'autobus vers 14 h 20 à un arrêt de la Société de transport du Saguenay situé devant la Brassette du capitaine. La brasserie se trouve à l'angle de la rue Lalonde et du boulevard du Saguenay, en haut de la côte de Saint-Jean-Eudes.

Un homme dans la quarantaine s'est arrêté sur le bord de la route et lui a offert de la reconduire à l'endroit où elle souhaitait se rendre. La jeune femme a accepté l'offre, mais son conducteur s'est plutôt dirigé dans le secteur du pont d'aluminium d'Arvida, qui se trouve à environ sept kilomètres de l'arrêt d'autobus. « Il a procédé à des attouchements sur la dame et est revenu la porter sur le boulevard du Saguenay, à l'angle de la rue Sainte-Famille », a indiqué Jean-François Imbeault, lieutenant de la Sécurité publique de Saguenay (SPS). La jeune femme a consulté ses proches après les événements et a décidé de porter plainte aux policiers en soirée samedi.

Les policiers étaient toujours à la recherche du suspect, dimanche après-midi. La SPS complète l'enquête dans ce dossier, tente de récolter les différentes versions de l'histoire, et pourrait diffuser dans les médias une description de l'homme et de son véhicule au début de la semaine. Il n'a pas été possible de savoir dimanche soir si le suspect avait été arrêté.