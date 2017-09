Véhicule sur le côté à Chicoutimi

Un véhicule s'est retrouvé sur le côté après un accrochage au coin du boulevard Saint-Paul et de la rue Garnier. L'incident a nécessité le déplacement des ambulanciers et des pompiers, mais heureusement, aucun des occupants a été blessé sérieusement.

Selon les informations recueillies sur place, le contact s'est produit entre le Honda Civic et le Dodge Caravan à la lumière et sous l'impact, le Dodge Caravan s'est renversé.

Patience sur le Pont Dubuc

Les travaux actuellement en cours sur le Pont Dubuc amènent un important ralentissement samedi, en direction sud. La circulation se fait sur seulement une voie. Le rétrécissement se fait tout juste après la sortie du boulevard Tadoussac, ce qui a pour effet de créer une importante congestion sur le boulevard Ste-Geneviève jusqu'à la rue Delisle. Comme l'a constaté Le Quotidien en fin d'avant-midi, une vingtaine de minutes pouvaient être nécessaires pour accéder à l'autre rive. La circulation est toutefois très fluide dans la sortie du boulevard Tadoussac.

Il est à noter qu'à compter de lundi, et ce jusqu'au 13 octobre, des travaux de réfection de pavage causeront une importante entrave à la circulation dans le secteur du boulevard Barrette, à Chicoutimi. Durant cette période, la circulation sur le boulevard Barrette se fera uniquement en direction est, entre le boulevard Saint-Paul et la rue Malraux. La circulation en direction ouest (pour sortir vers le boulevard Saint-Paul) sera détournée vers la rue Descartes, via la rue Hemingway.