Bébé secoué: «claque au visage» pour une mère

La maman, dont nous taisons l'identité afin de protéger celle de l'enfant, a été avisée de la possibilité que l'homme puisse recouvrer sa liberté au sixième de sa peine de 20 mois.

L'homme a été condamné le 21 juillet dernier pour avoir secoué son enfant de sept semaines. Pendant qu'il était affairé à étudier, le bébé s'est mis à pleurer. Il a tenté de le calmer, mais ça n'a pas fonctionné. L'accusé a fini par perdre patience.

Il a brassé l'enfant de l'avant vers l'arrière et de côté, avant de le déposer brusquement dans son lit. Le choc pour un si petit être a été important, au point où le bambin a fait un arrêt cardiorespiratoire. Le père a dû le réanimer pour le ramener à la vie.

Le bébé a été amené à l'hôpital et a rapidement été transféré dans un centre hospitalier de Québec où les médecins ont déterminé que l'enfant avait été victime du syndrome du bébé secoué.

Mercredi soir, la maman a rédigé un message d'indignation afin de dénoncer la situation.

« Enfin, après presque quatre ans tu finis par aller en prison, et même pas deux mois après, j'ai un téléphone pour dire que tu vas sortir. Faites-en des crimes tout le monde, c'est pas grave, vous ne ferez pas votre temps anyway », a-t-elle écrit.

La maman n'en revient pas. La sentence de son ex, « c'est comme si elle avait été prononcée la semaine passée », tellement la libération conditionnelle se présente si rapidement.

« Mon ex a eu sa sentence le 21 juillet et j'apprends déjà, deux mois plus tard, qu'il pourrait obtenir une libération conditionnelle. Je n'étais pas au courant. On ne m'avait pas avisée de cette possibilité. C'est très décevant », explique la mère de la petite fille de quatre ans lors d'un entretien avec Le Quotidien.

Elle n'est pas la première victime à devoir vivre cette situation, mais la dame est l'une des rares à exprimer publiquement sa déception sur le système judiciaire.

« J'ai reçu cette information comme une claque au visage. C'était comme si on banalisait le geste qu'il a posé sur un enfant. Mon bébé a fait un arrêt cardiorespiratoire. Il était mort. Bientôt, il sera en liberté pendant que moi je serai toujours inquiète de savoir si mon enfant aura ou non des séquelles », ajoute la maman.

Celle-ci croyait bien « avoir la paix » pour un certain temps lorsque le juge Michel Boudreault, de la Cour du Québec, a prononcé la durée de la sentence de 20 mois et a imposé une probation de trois années.

« Ce dossier a pris près de quatre années à se régler devant la justice. Lorsque j'ai témoigné, ça m'a demandé beaucoup d'énergie et ça m'a pris du chien pour le faire. »

« Durant le temps des procédures, lui a eu le temps de repenser sa vie. Il savait qu'il perdrait son emploi avec un casier judiciaire. Il a été en mesure de retourner aux études et de se préparer pour le futur. Mais je ne peux rien faire, faut croire », témoigne la mère de famille.

Celle-ci avoue qu'elle est impuissante. Elle aimerait changer les choses, mais elle se demande si elle pourra y arriver un jour.

« J'aimerais donner des conférences, parler de cette situation. Je voudrais que l'on trouve des solutions pour éviter que des libérations aussi rapides puissent être possibles », de conclure cette mère désemparée.