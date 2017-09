Les faits divers en bref

Un des camionneurs n'a pas été en mesure d'éviter l'autre véhicule qui se trouvait au coin du rang Caron. Un des camions lourds a terminé sa course dans un fossé et l'autre s'est renversé sur la route, bloquant l'accès pendant quelques heures. La circulation a été déviée vers Hébertville le temps de terminer l'enquête et le nettoyage des lieux.