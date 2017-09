Tentative de séquestration: un deuxième complice comparaît

Son dossier a été reporté à mardi matin, mais il est peu probable que l'enquête de remise en liberté puisse se tenir.

Daigle est accusé d'introduction par effraction pour l'instant.

« Je n'ai remis qu'une preuve partielle. Celle-ci doit être complétée et il est possible que d'autres accusations soient portées », a relaté Me Michaël Bourget, de la Couronne.

Le quinquagénaire, dont les intérêts sont défendus par Me Luc Tourangeau, a été arrêté vendredi après-midi par les policiers de la Sûreté du Québec, une douzaine d'heures après que Michel Guénard ait été capturé par les agents alors qu'il se cachait dans un boisé à moins d'un kilomètre des lieux du crime.

Les deux individus seraient entrés par effraction au domicile de la dame à la recherche d'argent. Ils auraient tenté de l'attacher, mais la victime est parvenue à s'enfuir et à demander de l'aide.

Sans attendre, les deux accusés auraient pris la poudre d'escampette dans un boisé situé près de la résidence avant d'être appréhendé après plusieurs heures de recherche.

En prison

Par ailleurs, Michel Lavoie, de Chicoutimi-Nord, devra se rendre à la prison de Roberval pour une séquence de 15 fins de semaine afin de purger sa sentence de 30 jours de détention pour avoir été pris au volant d'un véhicule alors que cela lui était interdit.

L'individu avait été condamné en janvier 2017 à une amende et à une interdiction de conduire de 12 mois pour une accusation de conduite avec les facultés affaiblies.

Le fait d'être arrêté au volant d'un véhicule qui n'était pas muni d'un antidémarreur a ramené le client de Me Charles Cantin au tribunal. En plus de 30 jours de détention, il lui sera interdit de conduire pendant une période de 18 mois. Il avait un autre antécédent de conduite avec les facultés affaiblies datant de 2014.