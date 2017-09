Intersection dangereuse à Saint-Félicien: 65 accidents en quatre ans

De ce nombre, quinze collisions ont causé des blessures légères aux personnes impliquées et pour les 50 autres, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a enregistré des dommages matériels seulement. Il n'y aurait pas eu de blessés graves durant cette période.

Par contre, il faut rappeler qu'un motocycliste a perdu la vie à la suite d'une collision survenue la semaine dernière. Les statistiques pour 2017 ne sont pas encore disponibles.

L'analyse des rapports de police faite par le MTQ à la suite des accidents survenus depuis 2012 démontre que l'inattention ou la distraction du conducteur est en cause dans 42 % des cas. Le fait que le conducteur ait omis de céder le passage à un autre véhicule ayant priorité a été déterminé dans 32% des accidents.

Aussi, les analyses démontrent que dans 14 % des accidents, le conducteur n'avait pas respecté une distance prudente avec le véhicule qui le précédait et dans 6 % des cas le conducteur avait passé sur un feu rouge.

Plusieurs citoyens et les élus de Saint-Félicien trouvent cette intersection dangereuse et demandent des corrections. D'ailleurs, le MTQ réalise actuellement une étude de la circulation dans le but d'identifier les actions à prendre pour la rendre plus sécuritaire.

Cette intersection est très achalandée avec un débit journalier moyen de 19 700 véhicules.