Deux amendes pour le casting XXX à La Baie

Les entreprises hôtelières Gravel et frères contesteront les deux contraventions de 1284 $ envoyées par Saguenay pour avoir tenu un événement à caractère érotique à La Baie. Elle a ainsi contrevenu à deux règlements de zonage de Saguenay.

L'événement, qui s'est déroulé le 7 septembre, avait attiré son lot de curieux, de voyeurs ou d'individus voulant tenter leur chance auprès de jeunes femmes nues et prêtes à aller assez loin pour réaliser une distribution en prévision d'un prochain film XXX.

La firme Casting Party AD4X de Montréal avait donc amené un studio mobile dans le stationnement de l'Hôtel Plaza à La Baie où les personnes intéressées, hommes et femmes, à vivre une expérience pornographique pouvaient s'y rendre.

L'entreprise et les propriétaires de l'établissement hôtelier avaient été avisés par les autorités municipales qu'ils pourraient recevoir des contraventions pour avoir enfreint les règlements municipaux.

C'est ce qui s'est produit. Une première infraction de 1000 $ (plus les frais de 284 $) a été imposée à la compagnie Gravel et frères pour ne pas avoir respecté l'article 430 du règlement de zonage concernant l'usage de certains bâtiments.

Une deuxième amende, du même montant, a été livrée à la même entreprise pour avoir enfreint l'article 543 sur l'usage et les activités reliées aux endroits publics.

« J'ai été mandaté pour analyser le dossier et contester les amendes imposées à mes clients si cela est nécessaire. Il est possible que je conteste la validité des articles du règlement de zonage », a expliqué Me Charles Cantin.

Ce dernier entend se rendre à la Cour municipale de Saguenay dans les semaines à venir pour en savoir davantage sur les raisons de ces infractions.