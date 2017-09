Jean-Philippe Blanchette coupable

Lors de son témoignage, l'accusé a convenu avoir pris trois bières durant la soirée, dont deux lorsqu'il se trouvait sur le site du terrain accidenté. Lorsqu'il a subi le test de détection d'alcool, il a présenté des taux de .158 et de .142 (celui retenu au tribunal). Il a laissé voir qu'il n'était pas « chaud » et qu'il avait toutes ses facultés.

Ils ont acquitté Blanchette de conduite dangereuse causant la mort et de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, mais l'ont reconnu coupable d'une accusation moindre d'avoir simplement conduit avec les facultés affaiblies (démarche chancelante et bouche pâteuse, par exemple).

À la deuxième journée de délibération, les six hommes et cinq femmes de ce procès présidé par le juge Denis Jacques, de la Cour supérieure du Québec, ont rendu leur verdict vers 17 h 20.

« Contente. Il est coupable. Mais ça ne ramènera pas ma fille. Ça ne la ramènera pas. Il est coupable. Il ne reste que la sentence. »

Francine Haché, la mère de Kathleen Haché-Binette, est soulagée et contente que celui qui a été le conjoint de la victime durant six mois ait été reconnu coupable de conduite avec un taux de plus de 80 milligrammes d'alcool dans le sang causant la mort.

Mme Haché n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer Blanchette. Comme la famille de la victime demeure à Val-d'Or et que la relation n'a duré que six mois, il n'y avait jamais eu de visite entre eux.

« Je ne le connaissais pas. Il était aussi sur les nerfs que nous autres. Nous ne pouvons nous fier sur une personne sur une tribune comme celle-là. »

« C'est la première fois que j'étais en sa présence physique. La semaine passée, je ne suis pas venue. Une chance, ça aurait été pire. Les photos, je n'ai rien vu de ça. On a attendu trois ans et on va encore attendre trois mois, c'est long. Mais ça ne ramènera pas ma fille, ça ne ramènera pas la maman à ma petite puce d'amour. C'est très dur. Mais on a gagné et c'est ça qui est important », a noté Francine Haché, qui a trouvé la semaine très difficile.

Celle-ci souhaite aussi que le public comprenne enfin le message de ne pas prendre le volant en état d'ébriété.

« De ne pas conduire en état d'ébriété. C'est tout ce que l'on peut dire. Tu prends une bière, deux bières ou trois bières, tu ne prends pas ton automobile », a terminé la maman de la victime.

Me Jean-Sébastien Lebel (Couronne) et Me Luc Tourangeau (défense) livreront leurs commentaires après la sentence.