Procès de Jean-Phlipppe Blanchette: le jury veut réentendre le premier témoin

À leur deuxième journée de délibération, les jurés se sont adressés au juge Denis Jacques, de la Cour supérieure du Québec. Après la demande d'exclusion d'une jurée (lire autre texte), les jurés avaient une autre question.

Le juge a accepté de leur remettre l'enregistrement du témoignage de Pierre Champagne, un civil. Le jury devra l'écouter au complet et écouter aussi le contre-interrogatoire.

M. Champagne est l'homme qui a reçu Blanchette vers 21 h 30 le soir du 15 août 2014. L'accusé arrivait du sentier, était paniqué et semblait en état de choc en disant qu'il avait besoin d'aide et que sa blonde était décédée.

Le témoin civil a écouté Blanchette et lui a demandé quel était son nom.

« Il était en panique. Il m'a dit qu'il avait capoté en 4X4. Je lui ai demandé son nom et il m'a dit : mon nom on s'en crisse, ce n'est pas important. Ma blonde est morte. J'ai consommé de la bière et je passerai la balloune. Je m'en câlisse. Elle ne méritait pas ça », avait raconté le témoin.

Celui-ci avait noté qu'il semblait nerveux et stressé.

M. Champagne avait aussi indiqué qu'il n'avait pas remarqué de démarche chancelante de la part de l'accusé, qui lui avait dit qu'il s'était enligné dans le mauvais sentier au moment du retour.

Blanchette, âgé de 36 ans, est accusé de conduite avec un taux de plus de 80 milligrammes d'alcool causant la mort, de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort.