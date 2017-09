Blanchette aurait dû voir les arbres, selon un policier

Contre-interrogé par Me Luc Tourangeau, avocat en défense au procès devant jury, le reconstitutionniste en scène de collision de la Sécurité publique de Saguenay (SPS) veut comprendre les accidents.

« Il n'a pas vu la cime des arbres alors que les phares halogènes de son Jeep étaient allumés. Ceux-ci ont une portée, lorsqu'ils sont sur les basses, d'environ 40 mètres (133 pieds). Moi j'ai vu la tête des arbres avec ma lampe de poche. Il aurait les voir et il aurait dû y avoir un déclic », a-t-il précisé.

Me Tourangeau a fait valoir que le reconstitutionniste se tenait debout devant le ravin, alors que l'accusé était assis à l'intérieur de son véhicule, ce qui pouvait modifier la vision.

« C'est vrai, mais j'ai pris des mesures. Je suis allé voir le véhicule et j'ai mesuré du sol jusqu'au marchepied (24 pouces). J'ai mesuré jusqu'au siège et ça m'a donné 18 pouces. Et du siège à l'appui-tête, il y avait 27 pouces, ce qui donne un total de 69 pouces », a résumé l'agent.

« J'ai estimé qu'un homme de 5 pieds et 9 pouces allait avoir la même vision. M. Blanchette mesure 5'7'' ou 5'8'' et son champ de vision était le même qu'un individu de cinq pieds et neuf pouces », a-t-il précisé.

Le criminaliste a aussi fait valoir que le terrain est accidenté, que son accès n'est pas des plus faciles et que ça aurait pu expliquer les événements.

Sur cet aspect, Me Jean-Sébastien Lebel a demandé au reconstitutionniste s'il était tombé dans le ravin.

« Non, je me suis promené un peu partout et je ne suis pas tombé dans le ravin », a-t-il répondu.

Aviez-vous consommé des boissons alcooliques ? a demandé Me Lebel. « Non », a poursuivi M. Girard.

Il faut savoir que Blanchette a affiché un taux de ,142 d'alcool dans le sang.

Par ailleurs, M. Girard a confirmé à l'avocat à la défense qu'aucune affiche ou bloc de ciment n'indiquent une interdiction à se rendre sur les lieux et que rien ne laisse voir que le terrain appartient à la ville de Saguenay.