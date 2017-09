Taux d'alcool de .142 pour Blanchette

« On s'est dirigé dans le sentier. À un moment donné, arrivé au premier embranchement, il est devenu agressif et nous a dit : voyons sti, vous êtes ben taouin. C'est par là (à droite) alors qu'il a toujours dit que c'était à gauche », a poursuivi le policier.

« Au quartier général, le premier test a donné un résultat de .158 (limite de .80) et le deuxième (fait environ 20 minutes après) a été de .142 (le taux le plus bas est retenu selon la loi) » a mentionné l'agent Savard.

À la deuxième journée du procès devant le juge Denis Jacques, de la Cour supérieure du Québec, et des 12 membres du jury, le policier Ian Savard, de la Sécurité publique de Saguenay, est venu raconter cette soirée fatale de l'été 2014, alors qu'il a passé de nombreuses minutes avec l'accusé. Blanchette, âgé de 36 ans, est accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, de conduite avec un taux de plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang causant la mort et de négligence criminelle causant la mort. Il s'expose à la prison à perpétuité (peine maximale) s'il est reconnu coupable.

Kathleen Haché-Binette est décédée des suites d'un traumatisme crânien en raison d'une blessure dans la région temporale de l'oreille droite.

La médecin à l'urgence, Marlène Landry, a résumé le rapport médical réalisé le soir du 15 août 2014 lorsque la victime a été amenée à l'urgence de l'hôpital de Chicoutimi.

« La tête et le crâne ont été touchés. Il y a eu un traumatisme majeur et une fracture du crâne. Il s'agit de la cause du décès », a expliqué la médecin.

Dre Landry avait noté qu'une odeur d'alcool se dégageait, mais que ça pouvait provenir de la patiente ou de ses vêtements. Elle a remarqué du sang sur le cuir chevelu et dans le visage, des hématomes autour des yeux et du sang qui coulait du nez.

De son côté, Geneviève Huppé, chimiste et toxicologue judiciaire au Laboratoire de science judiciaire et médico-légal de Montréal, a confirmé que les taux d'alcool obtenus étaient fiables.

Elle a ensuite été questionnée sur les effets de l'alcool sur la conduite automobile.

« Avec un taux de .50, les facultés intellectuelles d'un individu sont affaiblies. L'attention, le jugement, la mémoire, la compréhension et le contrôle de soi sont affaiblis. À .60 ou .70, les facultés sensorielles sont aussi touchées. Un automobiliste voit moins bien, car l'oeil perçoit moins bien un mouvement et voit sa diminution périphérique être diminuée », explique la chimiste.

« Quant aux fonctions motrices, on va remarquer une démarche chancelante et un langage escamoté. Ceux qui tolèrent mieux l'alcool ne seront peut-être pas affectés à ce niveau, mais le seront pour les fonctions sensorielles et intellectuelles », de dire Mme Huppé.

Celle-ci a ajouté que le risque que l'accusé soit impliqué dans un accident était 20 fois plus élevé avec un taux de .142 qu'à zéro.

Reconstitutionniste

Pour sa part, le reconstitutionniste de niveau III de la Sécurité publique de Saguenay (SPS), Pierre Girard a mentionné que le Jeep de Blanchette a effectué une manoeuvre de freinage à quelques pieds d'un amas de roche, car il ne pouvait aller plus loin.

« Il a ensuite reculé et est reparti de l'avant sur environ 58 pieds avant de tomber au fond du ravin. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas réagi surtout que l'on voyait la tête des arbres. Moi je l'ai vue avec une lampe de poche, alors que lui, ses phares étaient allumés. Ça aurait dû constituer un indice », note M. Girard, qui a noté que les pneus du véhicule étaient surdimensionnés et trop larges. STÉPHANE BÉGIN