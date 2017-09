Taxes éludées: Chocolat Lulu devra payer 100 000 $ d'amendes

Agrandir

Les Chocolats Lulu et son actionnaire minoritaire, Colin Tremblay, sont condamnés à plus de 100 000 $ d'amendes à payer à Revenu Québec et Revenu Canada pour avoir éludé des montants de taxes entre le 1er janvier 2013 et 31 août 2014.

Photo archives Le Quotidien, Michel Tremblay