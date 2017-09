Deuxième condamnation pour le médecin Sylvain Simard

Le médecin Sylvain Simard a été condamné à une deuxième reprise pour une fraude fiscale, mais cette fois pour sa Clinique médicale d'esthétique du Lac-Saint-Jean à Alma. Après une amende de 68 000 $ et 150 heures de travaux communautaires en février 2016, il a cette fois écopé d'une amende de 105 000 $ le 30 août dernier.

L'amende est particulièrement salée, considérant que son stratagème a permis d'éluder au total le paiement de 900 $ de taxes. Le juge Michel Boissonneault a accepté la suggestion commune qui prenait en compte qu'il s'agissait d'une deuxième offense et que les faits se sont déroulé alors qu'il était en pleine procédure pour son premier dossier.

M. Simard et la société, dont il est l'administrateur, ont plaidé coupables, le 30 août dernier au palais de justice d'Alma, à des accusations relatives à la Loi sur la taxe de vente du Québec et à la Loi sur la taxe d'accise. Il a reconnu avoir volontairement omis d'inscrire, dans des déclarations de taxes, des services rendus dans le domaine des soins médico-esthétiques, telles des injections de botox ou d'agents de comblement, au cours de la période du 9 août 2012 au 24 avril 2014. Les perquisitions pour le premier dossier avaient eu lieu en septembre 2012 et les accusations avaient été déposées en janvier 2014.

L'homme de 53 ans est le seul actionnaire de la clinique située sur la rue du Pont.