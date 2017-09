Pascal Pilote écope de 240 heures de travaux communautaires

L'ancien conseiller municipal almatois Pascal Pilote devra réaliser 240 heures de travaux communautaires. L'homme d'affaires coupable de menaces, de harcèlement et de voies de fait, dont certaines causant des lésions corporelles, a déjà purgé 37 jours de détention qui s'ajoutent à la peine.

La suggestion commune de la défense et de la Couronne a été acceptée jeudi matin par le juge Jean Hudon de la Cour de Québec, au palais de justice d'Alma. L'accusé s'est montré «extrêmement repentant» devant le magistrat, alors que des proches étaient venus le soutenir durant l'audience. Il dispose de 15 mois pour réaliser les travaux et il sera en probation durant trois ans, où il devra garder la paix et avoir une bonne conduite. Il ne pourra notamment consommer ni alcool ni drogue durant la première année.

Pascal Pilote a démissionné de son poste de conseiller municipal en mars 2017, peu après l'ajout du chef de harcèlement criminel envers son ex-conjointe. Celle-ci a fait une demande de divorce qui a été dure à vivre pour M. Pilote. La situation de la dame a été décrite comme un «règne de la terreur» par la poursuite. L'homme d'affaires n'a plus le droit de la contacter, sauf selon certaines conditions, puisqu'elle est la mère de ses enfants. L'interdit vaut aussi pour la victime Steeve Boucher. Dans une déclaration écrite transmise au juge jeudi, l'homme confiait être toujours affecté par les lésions subies. Les évènements remontent à juin 2016, au restaurant-bar Mario Tremblay. Une seconde altercation est survenue en octobre, au bar Le Perroquet, avec un autre individu.