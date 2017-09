Écrasement d'Air Saguenay en 2015: le BTS recommande un équipement

Comme le rapportait Le Quotidien il y a quelques mois, le BST a en effet constaté que l'écrasement de l'hydravion d'Air Saguenay était survenu lors d'un décrochage aérodynamique au moment où le pilote faisait un virage à grande inclinaison pour montrer la faune terrestre à ses passagers.

Lors d'un tel virage, le poids de l'appareil augmente en raison de la force G, ce qui fait aussi augmenter la vitesse de décrochage, et le pilote Romain Desrosiers, malgré sa grande expérience -il était instructeur sur le Beaver- n'a pas détecté l'approche du décrochage. Il s'en est suivi une vrille, mais le pilote n'avait pas l'altitude suffisante (175 pieds seulement) pour rétablir son avion. Un violent incendie a suivi l'écrasement.

Un indicateur de décrochage, un dispositif qui coûterait 12 000 $ pour chaque Beaver, indique au pilote que l'angle d'attaque de son aile approche de la vitesse de décrochage, et lui permet de réagir avant qu'il ne survienne.

Vols touristiques

Lors d'une conférence de presse qui se tenait à Montréal, la présidente du BST, Kathy Fox, et l'enquêteur au dossier, Pierre Gavillet, ont retracé le vol fatidique, le quatrième que le pilote effectuait cette journée-là, avec des touristes européens à son bord.

Selon les enquêteurs, Romain Desrosiers avait l'habitude, après le survol du parc marin à l'altitude minimale de 2000 pieds exigée par Parcs Canada, d'aller montrer la faune terrestre à ses passagers avant d'amerrir à sa base du lac Long. Cette dernière portion de vol se faisait à très basse altitude -quelques dizaines de pieds- et comme c'est souvent le cas lorsqu'on fait de l'observation aérienne de la faune, le pilote effectuait des virages à grande inclinaison pour offrir une bonne vue aux observateurs.

Or, comme le rapportait M. Gavillet, le mythique Beaver, conçu en 1948, est un avion de transport et les manoeuvres à basse altitude se limitent habituellement aux phases de décollage et d'atterrissage et à l'époque, les normes n'exigeaient pas l'installation d'avertisseurs de décrochage. L'apparition de vols touristiques a changé la donne et en 2013, le BST avait fait part de sa préoccupation devant la multiplication des accidents fatals de DHC-2 Beaver en raison d'un décrochage, formulant le souhait qu'on les équipe désormais d'indicateurs. Jeudi, on a franchi un pas de plus en demandant à Transport Canada d'exiger l'installation de cet équipement sur les 223 appareils enregistrés à des fins commerciales, car seules quelques compagnies ont suivi la recommandation de 2013.

Pierre Gavillet explique qu'au fil des années, on n'avait jamais jugé essentiel d'exiger un tel équipement, car le Beaver est un avion qui, dans des conditions de vol normales, donne des signes évidents de l'approche d'un décrochage.

Or, avec le dernier accident d'Air Saguenay, on constate que l'utilisation qu'on en fait maintenant, avec des vols d'observation touristique, change les paramètres, car ces signes sont plus difficiles à détecter lors d'un virage à grande inclinaison. Le BST a ainsi constaté que depuis 1998, 13 accidents du genre avaient fait 37 morts au Canada.

« L'installation d'un système d'avertissement de décrochage à bord de tous les appareils De Havilland DHC-2 en exploitation commerciale offrira aux pilotes et aux passagers une dernière défense contre ce type de perte de maîtrise de l'avion », a conclu la présidente Fo