Un multirécidiviste à l'ombre pour 54 mois

Le multirécidiviste de l'alcool au volant et de conduite pendant interdiction, Michel Girard, écope d'une peine de pénitencier de 54 mois. Il lui en reste encore près de 46 mois à faire.

L'homme de 49 ans s'est présenté au Palais de justice de Chicoutimi, mardi matin, devant le juge Paul Guimond, de la Cour du Québec, afin de recevoir sa sentence.

Arrêté le 1er janvier 2017 après avoir été dénoncé par son fils et l'une de ses nièces, Girard a été amené au poste de police afin de se soumettre au test d'ivressomètre. Il a présenté un taux de .271. Il a plaidé coupable à une conduite en état d'ébriété (sa 10e) et à une conduite pendant interdiction (sa 6e) le 27 juin dernier. En plus de la sentence de pénitencier, le juge lui impose une troisième interdiction de conduire à vie.