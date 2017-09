Une adolescente de Chicoutimi portée disparue

Résidante d'une famille d'accueil, l'adolescente aurait fugué. Elle mesure 1,57 mètre et pèse 45 kilos. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns avec les pointes blondes. Au moment de sa disparition, elle portait un jeans de couleur pâle et des espadrilles roses de marques Vans.

Si vous détenez de l'information concernant cette disparition, composez le 418 699-6000. Jusqu'ici, les policiers de Saguenay ont vérifié plusieurs adresses et endroits où aurait pu se trouver l'adolescente, en vain.