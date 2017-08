34 mois de prison pour 20 ans de criminalité

En effectuant les vérifications, les policiers ont noté que le véhicule était volé et qu'il était rempli de nombreux objets volés. De plus, les agents ont aussi trouvé du cannabis, de la résine de cannabis, des comprimés de métamphétamine et de la cocaïne.

« M. Bolduc a fait quelques semaines de détention préventive à l'été 2016 et a ensuite effectué une thérapie fermée de six mois. Mon client l'a réussie », précise Me Julien Boulianne, avocat en défense.

Sorti le 19 mars 2017, Bolduc, qui possède 39 pages d'antécédents judiciaires pour des crimes similaires, a été arrêté le 6 mai 2017. Encore une fois, il était en possession d'un autre véhicule volé, mais aussi d'une plaque d'immatriculation, d'un certificat d'immatriculation et de divers objets dérobés à l'intérieur de la Honda Civic.

Me Karen Inkel, de la Couronne et Me Boulianne ont déposé une suggestion commune au juge Boudreault pour une peine de 34 mois de détention. Ils ont convenu que Bolduc avait déjà purgé une période de 10 mois de détention préventive, ce qui signifie que Bolduc se retrouvera tout de même au pénitencier pour 24 mois.

Le magistrat a entériné la suggestion commune, mais a voulu lancer un message clair au détenu afin d'éviter qu'il pose à nouveau des gestes criminels.

« Je vous impose une peine de 34 mois pour le vol des véhicules afin que vous sachiez que si vous vous faites prendre encore avec un véhicule volé, la peine va commencer à 34 mois. Je le fais afin de vous dissuader de le faire à nouveau », a précisé le juge.

« J'applique la gradation des peines en raison de vos nombreux antécédents judiciaires et de la quantité de dossiers qui se trouvaient devant le tribunal. J'entérine la suggestion commune. Ça aurait pu mériter une peine plus sévère, mais elle n'est pas déraisonnable non plus », a poursuivi le juge Boudreault.

Le magistrat a aussi imposé une interdiction de conduire de 12 mois à Bolduc à la suite de son plaidoyer de culpabilité pour la conduite avec les facultés affaiblies.