Encore deux arrestations pour des ivressomètres

Le premier chauffard, un homme d'une cinquantaine d'années, a été intercepté après un appel du public, qui mentionnait un individu qui semblait avoir bu beaucoup d'alcool, vers 23 h 30.

Les patrouilleurs de la SPS ont retrouvé l'homme à bord de sa voiture, au coin des rues Jacques-Cartier et de l'Hôtel de Ville, à Chicoutimi. Il avait plus de trois fois la limite permise d'alcool dans le sang.

L'homme a passé la nuit en cellule et a été libéré dimanche matin sous promesse de comparaître.

Le deuxième individu a été intercepté une quinzaine de minutes plus tard, vers 23 h 45, dans le stationnement de la Zone portuaire de Chicoutimi. L'homme dans la trentaine a soufflé une fois et demie la limite permise. Il a été libéré sous promesse et condition.