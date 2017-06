Enquête non objective selon l'avocat du policier Philippe Lajoie

Selon le criminaliste Dominic Bouchard, le policier Philippe Lajoie doit être acquitté. Selon lui, il a subi une enquête interne non objective de la part de Marc Sénéchal et la preuve hors de tout doute raisonnable voulant qu'il se soit livré à des voies de fait sur un individu n'a pas été faite.

Me Dominic Bouchard, qui défend les intérêts de l'agent de la Sécurité publique de Saguenay (SPS), plaide que Lajoie n'a jamais frappé la victime (qui n'a pas porté plainte) et qu'il l'a maîtrisée pour assurer sa sécurité.

Le juge Pierre Lortie, de la Cour du Québec, a pris le dossier en délibéré et rendra son verdict le 11 août.

La défense invite le magistrat à se mettre dans les bottes du policier et d'être son sosie pour bien comprendre la situation.

Au petit matin, le 6 novembre 2015, le policier semblait en avoir plein les bras avec un individu en état d'ébriété très avancé et sous l'effet du cannabis sur le stationnent du l'Université du Québec à Chicoutimi.

Ce matin-là, à la conclusion d'un party universitaire, la victime dort profondément dans son véhicule avec un ami.

À leur arrivée, les agents Lajoie et Valérie Desgagné tentent de les réveiller, mais en vain. Lajoie parvient à le faire sortir du véhicule. La victime, contre qui aucune accusation n'a été retenue, sort, baisse son pantalon et urine contre son véhicule.

Mis en état d'arrestation, l'homme s'obstine et se démène, obligeant les policiers à le maîtriser et à lui passer les menottes.

Quelques instants plus tard, Philippe Lajoie se sent menacé et craint pour sa sécurité. Il projette l'individu au sol et feint de lui asséner un coup d'avant-bras.

La victime n'a pas porté plainte. C'est un responsable de la sécurité de l'UQAC qui a contacté le capitaine à l'éthique, Marc Sénéchal, pour lui faire part de ce qu'il avait vu sur une bande vidéo.

« Cette enquête est irrégulière depuis le début, reprend Me Bouchard. La victime ne porte pas plainte et le plaignant, le responsable de Garda à l'UQAC, a fourni une déclaration à la veille du procès et n'a même pas témoigné. »

« Il y a une odeur malsaine dans ce dossier. Ça ajoute au manque d'objectivité de Marc Sénéchal, car l'accusation ne tient pas la route, même si c'était le souhait de Marc Sénéchal. Sauf que rien ne vient corroborer ses prétentions », a soutenu Dominic Bouchard.

Ce dernier estime que son client a utilisé la force nécessaire, tel que prévu à l'article 25 du Code criminel canadien, qui dit qu'un policier peut le faire pour mettre fin à une situation inquiétante ou dangereuse.

Me Bouchard a aussi parlé de la victime de cette arrestation. « Il (l'individu) a été d'une grande transparence. Il a mentionné qu'il avait un black-out depuis un certain temps et savait qu'il n'était pas du monde lorsqu'il consommait de la boisson forte. Ça le change. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Ça ne devait pas être un grand coup qui a été porté, car il avait ses lunettes et celles-ci n'étaient pas brisées et n'avaient pas une égratignure », a ajouté Me Bouchard.

L'avocat en défense ajoute que son client n'a jamais fait l'objet d'une plainte en déontologie, qu'il est décrit comme un policier calme, poli et professionnel. On dit de lui qu'il ne s'est jamais battu et que c'est l'aspect qu'il aime le moins de son travail.