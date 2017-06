Tornade à Hébertville: l'heure à l'entraide

Dominique Gobeil

Le Quotidien Le Quotidien Suivre @dominiquegobeil Au lendemain de la tornade qui a endommagé les maisons, cassé les arbres et mis les terrains sens dessus dessous, les résidants du secteur du lac Vert à Hébertville étaient certes découragés, lundi, devant l'ampleur des dégâts, mais ils sont réconfortés par le vent de solidarité qui souffle maintenant sur la localité jeannoise.

Dans le rang Saint-André, une maison a été complètement détruite. Parents et amis se sont précipités à la résidence pour sauver les effets personnels récupérables. Le plus important devra être accompli par un entrepreneur. « On ne sait plus où donner de la tête. Mon frère a tout perdu. Le stress commence tout juste à tomber », confie le citoyen Daniel Racine, qui habite quelques mètres plus loin. La famille n'était heureusement pas sur les lieux dimanche et il n'y a aucun blessé à déplorer. « J'ai vu que ça devenait très sombre. Il y a eu un éclair juste devant moi. Je suis rentré chez moi et j'ai vu ma toiture partir au vent et briser les fils électriques. En face, ma remise a complètement levé dans les airs et atterri des pieds plus loin », raconte M. Racine. À côté, le toit d'un bâtiment de ferme a disparu. La catastrophe déjà oubliée, des poules picorent ce qu'elles peuvent trouver à travers les débris. Le fils du propriétaire ignore si les assurances rembourseront les dégâts. La voisine Jocelyne Bouchard profite aussi de l'aide de membres de la famille. Son garage a été soufflé et il ne reste plus qu'une remorque et des motoneiges pour imaginer où le bâtiment se dressait. Une équipe spécialisée en sinistres est venue sécuriser le toit de la résidence, en matinée, mais d'autres travaux d'urgence restent à accomplir. « Je tremblais un peu ce matin. Je commence à réaliser ce qui s'est passé », raconte-t-elle d'un air abattu. Plusieurs volontaires ont pensé à apporter de la nourriture pour les sinistrés, qui n'ont parfois même plus de cuisine fonctionnelle. « La solidarité qu'on voit présentement, ça mériterait pas mal de likes sur Facebook », souligne la résidante Jocelyne Racine. La tornade est arrivée du mont Lac-Vert en passant par le champ et a aussi causé d'importants dommages dans le chemin de l'Érablière juste avant. Un chalet est déclaré perte totale. Sur la résidence secondaire voisine, des travailleurs s'affairent déjà à réparer le toit. « Mon assureur a approuvé les travaux d'urgence déjà, mais il va falloir refaire les murs intérieurs qui sont infiltrés d'eau, indique le propriétaire Jean-Yves Gosselin. Ce qui me désole le plus en fait, ce sont les arbres. Nous avions choisi de bâtir ici parce qu'il y en avait beaucoup, et là il y en a plein de cassés. Le paysage va changer. » Un peu plus loin, des employés d'Hydro-Québec s'activent à travers les dizaines de troncs déracinés ou fendus en deux. La municipalité d'Hébertville s'est assurée dès dimanche soir que les routes soient accessibles pour les véhicules d'urgence. Des conteneurs sont aussi mis à la disposition des citoyens pour les détritus. « La Croix-Rouge a pris les habitants en charge rapidement. Nous sommes aussi en contact avec la Sécurité civile et la Sûreté du Québec est présente. Nous sommes chanceux que les gens les plus touchés n'aient pas été chez eux lors du passage de la tornade », déclare la mairesse Doris Lavoie.

Agrandir Le résidant Daniel Racine se repose avec un membre de la famille chez son frère. Ce dernier a tout perdu, alors que la maison du premier a été moins touchée par la tornade. Photo Le Quotidien, Dominique Gobeil

Agrandir Le toit de ce bâtiment de ferme a été tout simplement arraché par la force des vents. Photo Le Quotidien, Dominique Gobeil

La tornade confirmée

Environnement et Changement climatique Canada confirme qu'une tornade s'est bel et bien déchaînée sur Hébertville dimanche, détruisant des bâtiments complets et déracinant des arbres, sans causer heureusement de blessés. « Notre équipe a analysé les images et les rapports de témoins et nous pouvons dire qu'il s'agit bien d'une tornade, explique le météorologue Jean-Philippe Bégin. Tout ça concorde avec les images radar, où une rotation dans les nuages a été observée. Lorsqu'on regarde les débris, on voit qu'ils ont été soufflés dans toutes les directions, alors qu'une microrafale les aurait envoyés dans une seule voie. » Les experts ne pouvaient toutefois se prononcer sur l'intensité du phénomène naturel qui s'est produit au Lac-Saint-Jean avant une autre journée. Les analystes sur le terrain ont plutôt été envoyés à Mont-Laurier, lundi, où plusieurs dommages ont aussi été causés.

Agrandir En partant du mont Lac-Vert, la tornade a traversé le champ et a frappé des résidences du rang Saint-André. Photo Le Quotidien, Dominique Gobeil

Agrandir Des experts en sinistres viennent évaluer les lieux et poser des mesures prioritaires, mais il reste beaucoup de nettoyage à faire. Photo Le Quotidien, Dominique Gobeil

