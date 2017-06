Incendie mortel à Alma: l'ex de la petite-fille accusé

« Pour l'instant, il y a un seul chef d'accusation porté à l'égard de M. Soares. Éventuellement, la preuve sera analysée et étudiée davantage. La preuve est volumineuse », a indiqué Me Marie Sirois, du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) d'Alma.

L'homme accusé d'avoir allumé un incendie criminel et mortel, Matthieu Parente-Soares, se trouvait dans un état dépressif et venait à peine de rompre avec la petite-fille de la victime lors des événements. Il était dans la maison lorsque l'alarme a été déclenchée et a été réveillé par la propriétaire de la résidence.

Selon les informations colligées auprès de diverses sources, le ressortissant français était allé frapper à la porte de son ex-belle famille, le soir du drame.

« Le soir des événements, il était triste et dépressif. Comme il est originaire de la France et qu'il n'a personne véritablement près de lui, il s'est rendu à la maison de son ex-petite amie et a demandé si on pouvait l'aider pour la nuit », raconte une personne proche de la famille de la victime.

« La dame a accepté en disant qu'il était pour coucher dans la verrière et qu'elle verrouillerait la porte pour être certaine de ne pas avoir de problème. Elle est même allée vérifier à quelques occasions durant la nuit pour s'assurer que tout était correct », poursuit la source du Quotidien.

Vers 2 h 45 ou 3 h dans la nuit, un passant, qui n'avait pas l'habitude d'emprunter la rue Sacré-Coeur, a aperçu les flammes. Il est immédiatement allé cogner à la porte pour réveiller les occupants.

La dame de la maison est parvenue à faire sortir trois occupants et est même allée réveiller Parente-Soares, qui dormait profondément dans la verrière, là où les flammes auraient pris naissance.

Quant au nonagénaire, le père du propriétaire de la maison, il n'a pas été en mesure de quitter la maison à temps. Il semble que la porte de sa chambre était verrouillée, ce qui a compliqué la tâche. Des secouristes ont tenté de le secourir, mais en vain.