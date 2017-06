Incendie mortel de la rue Sacré-Coeur à Alma: un individu comparaît

L'homme de 29 ans a brièvement comparu, lundi matin, au Palais de justice d'Alma devant le juge Michel Boudreault, de la Cour du Québec.

L'individu s'expose à une peine de détention à perpétuité s'il est reconnu coupable de cette accusation (433 du code criminel canadien). L'accusation dit qu'il a allumé un incendie criminel sans se soucier des conséquences de son acte.

D'autres accusations pourraient être déposées au cours des jours ou des semaines à venir.

« Pour l'instant, il y a un chef d'accusation porté à l'égard de M. Soares. Éventuellement, la preuve sera analysée et étudiée davantage. La preuve est volumineuse », a indiqué Me Marie Sirois, du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) d'Alma.

« C'est un événement malheureux, qui a causé le décès d'un individu et ça mérite que le dossier soit parfaitement analysé avant de savoir s'il y aura d'autres accusations. Mais il pourrait y avoir de nouveaux chefs d'accusation. Mais je veux analyser le dossier auparavant », a ajouté la procureure de la Couronne.

Le ressortissant français, qui n'a aucune parenté dans la région, se serait livré aux policiers de la Sûreté du Québec, poste d'Alma, vendredi. Il a comparu par voie téléphonique au courant de la fin de semaine.

