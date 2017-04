Trafiquants de drogues arrêtés

Les policiers ont débarqué à 8h du matin dans une maison de la rue des Peupliers à Dolbeau-Mistassini. Ils ont saisi quelques onces de cannabis et des objets servant à la vente de drogue.

Trois hommes et une femme âgés entre 22 ans et 33 ans ont été arrêtés sur les lieux. Ils ont été relâchés après leur interrogatoire. Ils comparaîtront plus tard au Palais de justice de Roberval pour répondre à des accusations de possession et trafic de stupéfiants.