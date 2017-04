Une femme de 48 ans portée disparue à Arvida

Patricia Rainville

Le Quotidien Le Quotidien

Hélène Martineau, une dame de 48 ans demeurant à Arvida, est portée disparue depuis mercredi midi. Les policiers de Saguenay ont mené une large opération, jeudi, afin de retrouver la femme qui souffre de problèmes psychologiques et qui vit actuellement des moments difficiles. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité et les policiers étaient toujours sur place, en fin de soirée jeudi.