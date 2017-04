Séquestration sur la Côte-Nord: le Devils Ghosts reste incarcéré

Le juge Michel Boudreault, de la Cour du Québec, a rendu, jeudi après-midi, sa décision à la suite de l'enquête de remise en liberté de François Gagné et Anne Pearson (voir autre texte).

Cette affaire d'enlèvement est digne d'un scénario de film hollywoodien. Gagné, considéré comme un membre des Devils Ghosts (groupe affilié aux Hells Angels), Anne Pearson et Francis Lavoie sont accusés de séquestration, d'emprisonnement, de complot, de voies de fait, de voies de fait avec lésions, d'utilisation d'une arme à feu, d'utilisation d'un coupe-cigare dans un dessein dangereux, d'avoir déchargé une arme à feu et d'avoir défiguré la victime.

Ils font face à des accusations d'invasion de domicile (3), de port d'un déguisement, de possession de stupéfiants, de trafic de drogue et de possession d'armes prohibées sans avoir les permis. Des accusations graves et importantes qui pourraient valoir des peines minimales de quatre années de pénitencier.

Les événements se sont déroulés le 23 décembre 2016. Les individus se trouvent sur la Côte-Nord et une personne soupçonne la victime d'avoir parlé à la police.

Ils décident de l'interroger afin de connaître les noms des revendeurs de drogue, les caches de drogue et les clients. La dame a dû se déshabiller afin que l'on s'assure qu'elle ne cachait rien de compromettant.

« Ils l'ont ramenée à Chicoutimi. Elle a été attachée sur une chaise et Anne Pearson a tenté de la faire parler. La victime a été frappée avec une botte au visage. Elle a reçu des menaces », a résumé le juge Boudreault.

« Après l'interrogatoire, le groupe est retourné sur la Côte-Nord et voulait collecter chez des gens. Ils ont menacé la victime de lui couper un doigt avec un coupe-cigare si elle ne parlait pas. On lui a tiré des plombs à la cuisse. La victime a reçu un plomb dans une joue aussi », a poursuivi le magistrat.

Les trois accusés ont été arrêtés le 28 mars à la suite d'une enquête serrée de la Sûreté du Québec.

Il a été démontré que François Gagné est la tête dirigeante du groupe. La SQ dit qu'il est membre des Devils Ghost, un groupe associé aux Hells Angels. Gagné, 45 ans, possède de nombreux antécédents judiciaires, dont des accusations pour des bris de condition.

« Les accusations sont graves, importantes et multiples contre François Gagné. Il a fait usage de violence, a commis des invasions de domicile. Un enregistrement témoigne de la violence utilisée contre la victime. Même la caution de M. Gagné a refusé de l'héberger en apprenant ce pour quoi il était accusé. Il n'a donc pas réussi à démontrer au tribunal qu'il pouvait reprendre sa liberté. Il a offert uniquement 500 $ en dépôt. C'était insuffisant. Il lui restait juste sa parole et elle n'est pas très fiable. Il y a aussi une probabilité marquée de dangerosité et la détention est souhaitable et nécessaire », de noter le juge Boudreault.

Me Gitane Smith, qui représente les intérêts de Gagné, avoue que son client est déçu de la tournure des événements.

« Il était conscient que la côte était dure à remonter. On devait démontrer qu'il pouvait reprendre sa liberté et c'était plus difficile à faire. On verra pour la suite des choses. Nous n'avons pas encore analysé toute la preuve et nous ne sommes pas au stade de déterminer qu'un procès se tiendra », note Me Smith.