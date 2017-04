Perquisition à Jonquière

La perquisition a été menée le 5 avril. Les agents de la Sécurité publique de Saguenay ont mis la main au collet de trois individus âgés entre 38 et 56 ans. Deux seront accusés de possession de stupéfiants et le plus jeune des trois devra faire face à une accusation de possession dans le but d'en faire le trafic.

Les trois hommes ont été libérés sous promesse de comparaître.

Les policiers ont saisi 44 comprimés d'amphétamine (44 X 10 $= 440 $), 10 de méthadone (40 X 10 $= 400 $), neuf d'hydromorphone (250 $), une seringue d'hydromorphone prête à être utilisée, 40,5 grammes de cannabis (405 $), 40 grammes d'amphétamine en poudre (400 $) et cinq millilitres de GHB (10 $) et 155 $ en argent.