La neige et les forts vents frappent la région

Les forts vents et la poudrerie ont cependant fait de nombreux heureux, puisque la plupart des établissements scolaires ont fermé leurs portes.

Selon le sommaire météorologie d'Environnement Canada publié sur la page Facebook de Météo Chicoutimi, 15 centimètres de neige sont tombés à Saguenay et entre 10 et 15 à Roberval. Le vent et la poudrerie, surtout, ont causé des maux de tête aux automobilistes entre 22 h et 10 h.

Collision à Saint-Félicien

La collision frontale qui a fait une blessée à Saint-Félicien est survenue vers 10 h dans le secteur de la courbe des maires, près de Saint-Méthode. Une Toyota Echo grise et une Oldsmobile Intrigue ont été impliquées.

Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir une personne de la Toyota. Elle aurait subi des blessures aux jambes.