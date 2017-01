Dossier Yves Martin: la police de Saguenay satisfaite

L'inspecteur en administration policière, Pierre Girard, et l'inspecteur aux enquêtes, Denis Gilbert, ont tracé un bilan officiel de l'affaire du chauffard qui a fauché la vie d'une petite famille le 1er août 2015, alors qu'il conduisait en état d'ébriété.

« Nous avions dit que nous étions pour regarder la manière dont avait été menée cette affaire. Au cours des dernières semaines, nous avons fait le tour du dossier une première et une deuxième fois. Denis (Gilbert) a rencontré tout le personnel qui a touché à ce dossier. Nous l'avons décortiqué au complet. La conclusion est que le travail a été bien fait et digne de mention. Nous avons eu l'engagement de tout le monde. Ils ont été professionnels et ont mis une coche de plus », de dire Pierre Girard.

« Nous y tenions à ce dossier. Nous voulions que ça se conclue de façon positive, surtout pour les familles des victimes. Nous n'avons pas ménagé nos efforts », ajoute-t-il.

Autant en enquête préliminaire qu'au procès, le travail du reconstitutionniste Pierre Girard (un autre) a été malmené par la défense. L'avocat a tenté de miner sa crédibilité auprès du jury.

Me Jean-Marc Fradette a contreinterrogé l'expert en scène de collision durant plus de deux jours dans l'espoir de démontrer des failles dans son travail.

« La défense s'est attaquée à sa crédibilité, mais elle n'a pas réussi. En plus, la défense n'a fait entendre aucun autre expert ou un témoin susceptible de remettre en question les conclusions de Pierre Girard. Il a répondu avec précision aux questions multiples de l'avocat. Les conclusions étaient inattaquables aux yeux du juge. »

« Les commentaires du juge (François Huot), du procureur de la Couronne (Me Michaël Bourget) et des familles des victimes à l'endroit de notre personnel témoignent de l'excellence du travail accompli. On doit être fiers de notre personnel », indique M. Girard.

Éléments à améliorer

Maintenant que le dossier semble classé, les membres de l'état-major entendent tout de même analyser les points faibles et forts de l'enquête afin d'être meilleurs pour les dossiers à venir.

« Nous allons nous asseoir avec tous les intervenants et en compagnie du procureur de la Couronne. Il faut voir si des améliorations sont possibles. Je fais le parallèle avec un match de hockey que tu gagnes par 3-0. En analysant la vidéo, tu vas voir que tu as des choses à améliorer. C'est la même chose ici », précise Denis Gilbert.

« Le but est d'être constructifs et meilleurs une prochaine fois. Nous verrons à corriger le tir là où c'est nécessaire », ajoute-t-il.