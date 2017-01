Anse-à- Benjamin: une cabane prend l'eau

La petite fissure ne représentait pas de risques pour les autres maisonnettes, a assuré l'une des responsables du site, Mireille Perron, lorsque rencontrée par Le Quotidien. La cabane à tout de même été retirée et de nouvelles mesures de l'épaisseur de la glace seront prises au cours des prochaines heures, afin d'évaluer la situation.

Les pompiers ont été dépêchés au village de pêche vers 22 h 30 alors que l'eau commençait à inonder la petite cabane de la rue du Sébaste. « Lorsqu'il y a beaucoup de neige et qu'une fissure se forme sous une cabane, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas dangereux pour les autres, mais nous allons tout de même faire des vérifications ailleurs également pour nous assurer que tout est correct », a expliqué Mme Perron.

Lors du passage du Quotidien sur le site, vers 23 h 15, la cabane commençait à s'enfoncer légèrement dans la neige qui recouvrait les glaces. Un tracteur la remorquée et l'emplacement a été condamné pour la saison. Il était tout de même possible de circuler sans danger sur le site de pêche et aucune autre cabane n'a été évacuée.