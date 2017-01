Yves Martin pourrait reprendre le volant

Afin de justifier sa décision, le juge François Huot, de la Cour supérieure du Québec, a rappelé que l'accusé avait eu une interdiction de conduire de 12 mois en 2005 et une autre de 36 mois en 2010, en plus d'avoir un antidémarreur pendant cinq ans.

« Yves Martin ne conduisait plus de véhicule muni d'un éthylomètre depuis cinq mois et demi tout au plus. Le soussigné ne permettra pas qu'Yves Martin sème à nouveau la mort sur son chemin. Assez, c'est assez ! », a rédigé le magistrat.

Le Quotidien a effectué quelques vérifications auprès de la Société de l'assurance-automobile du Québec (SAAQ) en lien avec l'obtention d'un nouveau permis de conduire.

Si le dossier n'a pas encore été évalué dans les officines de l'organisation, le porte-parole Gino Desrosiers a expliqué les lignes directrices.

« Il faut tenir compte de plusieurs éléments. Nous n'avons pas encore lu la décision du juge dans le dossier Yves Martin. Nous n'avons pas non plus étudié ses antécédents judiciaires », explique M. Desrosiers.

« En théorie, si aucune interdiction absolue n'est déterminée (un temps minimum sans permis de conduire), nous partons du principe que selon la loi, l'interdiction de conduire minimale est de 12 mois. Ensuite, la personne peut obtenir son permis de conduire, mais doit faire installer un antidémarreur pour la durée de l'interdiction. Dans son cas, ce serait à vie », précise le porte-parole de la SAAQ.

Il ne s'agit là que de théorie. Le dossier sera analysé en profondeur le moment venu.

Avant de redonner un permis de conduire à Yves Martin, plusieurs éléments seront étudiés.

Comme Yves Martin a aussi été reconnu coupable d'une conduite dangereuse causant la mort (condamné à huit années de pénitencier concurrentes aux 14 années de la faculté affaiblie causant la mort), cela risque de compliquer les demandes de l'accusé.

« Ça pourrait effectivement modifier les règles pour l'obtention du permis de conduire. Les antécédents judiciaires vont jouer aussi », d'ajouter M. Desrosiers.