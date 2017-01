Opération délicate pour un camion renversé transportant des produits toxiques

Un camion de la compagnie Kingsway s'est renversé, jeudi en fin d'après-midi, sur la rue de la Fonderie à Chicoutimi. Le camion transportait un produit solide hydroréactif n.s.a., qui réagit au contact de l'eau et crée un gaz toxique inflammable. Toutefois, il n'y a eu aucun déversement.

La sortie de route a demandé l'intervention des pompiers et des policiers de Saguenay, en plus du ministère de l'Environnement et de contrôleurs routiers.

Selon Jean-François Imbeault, de la Sécurité publique de Saguenay, même s'il n'y a pas eu de déversement du produit toxique, les intervenants se trouvaient sur place par mesure de prévention. Une ambulance a également été dépêchée sur les lieux, pour les mêmes raisons.

Le camion circulait sur la rue Néron, vers 16 h 40, lorsqu'il a tourné sur la rue de la Fonderie. C'est à ce moment que sa deuxième remorque s'est retrouvée sur le côté, dans le fossé.

L'opération pour redresser le camion a duré plusieurs heures. Les remorqueuses appelées sur place devaient faire bien attention de ne pas causer de déversement du produit. Vers 22 h, la remorque était de nouveau sur roues et les pompiers et ambulanciers avaient quitté les lieux, s'assurant qu'il n'y avait plus aucun danger.

Par ailleurs, le secteur a été fermé à la circulation pendant toute l'intervention, et un périmètre de sécurité a été installé sur une centaine de mètres autour de l'accident. Selon M. Imbeault, ce sont des mesures de précautions prises par les policiers afin d'assurer la sécurité des citoyens.