Le juge Huot a de bons mots pour le reconstitutionniste Pierre Girard

Stéphane Bégin

Le Quotidien Le Quotidien Suivre @beg007

Malmené par Me Jean-Marc Fradette lors de l'enquête préliminaire et au procès, le reconstitutionniste de la Sécurité publique de Saguenay (SPS), Pierre Girard, a vu le juge François Huot, le procureur de la Couronne, Me Michaël Bourget, et les familles des victimes rétablir ses lettres de noblesse.